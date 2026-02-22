Швейцария се готви за трайни американски мита

Швейцария следва да се подготви за дългосрочно действие на американските мита въпреки неотдавнашното решение на Върховния съд на САЩ, заяви ръководителят на Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO) Хелене Будлигер Артиеда.

„Предполагам, че трябва да се примирим с американските мита", каза тя в интервю за швейцарския вестник „Зонтагсблик", цитирано от Ройтерс, пише БТА. Същевременно тя подчерта, че администрацията във Вашингтон разполага с алтернативни правни инструменти за налагане на търговски ограничения, включително аргументи, свързани с националната сигурност или нелоялни търговски практики.

Изявлението ѝ е дадено, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви глобална митническа ставка от 15 на сто върху вноса, влязла в сила в събота. Швейцарските власти анализират последиците от новата мярка, като според Будлигер Артиеда общата митническа тежест вероятно ще остане на сходни равнища.

По думите ѝ американската администрация се придържа към ясно заявените си цели – намаляване на търговския дефицит, засилване на реципрочността в международната търговия и връщане на производствени мощности в САЩ.

Берн и Вашингтон постигнаха през ноември рамково споразумение с цел предотвратяване на ескалация в търговските отношения. В рамките на договореността САЩ намалиха митата върху швейцарския внос от 39 на 15 на сто, а швейцарските компании поеха ангажимент да инвестират 200 милиарда долара в САЩ до края на 2028 г.

Споразумението трябваше да изравни позицията на Швейцария с тази на Европейския съюз, за който също се прилага ставка от 15 на сто. В момента продължават преговорите по финализирането на търговското споразумение между двете страни.