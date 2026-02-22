ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №2: Парещите цени при майсто...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22339385 www.24chasa.bg

Московски летища възобновиха полетите си след ограниченията заради атака с дронове

2412
Дронове. Снимка: Архив

Четири московски летища възобновиха полетите си, след като бяха въведени ограничения от съображения за сигурност, предаде Ройтерс, като се позова на „Росавиация".

За летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски бяха въведени временни ограничения за около час заради атака с дронове срещу руската столица, припомня БТА.

Системите за противовъздушна отбрана са свалили 71 украински дрона, включително 11, летящи по маршрут към Москва, от 14:00 часа (13:00 ч. българско време), съобщи агенция Интерфакс, позовавайки се на руското министерство на отбраната.

Дронове. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото