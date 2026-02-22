Московски летища възобновиха полетите си след ограниченията заради атака с дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четири московски летища възобновиха полетите си, след като бяха въведени ограничения от съображения за сигурност, предаде Ройтерс, като се позова на „Росавиация".

За летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски бяха въведени временни ограничения за около час заради атака с дронове срещу руската столица, припомня БТА.

Системите за противовъздушна отбрана са свалили 71 украински дрона, включително 11, летящи по маршрут към Москва, от 14:00 часа (13:00 ч. българско време), съобщи агенция Интерфакс, позовавайки се на руското министерство на отбраната.