Московски летища възобновиха полетите си след ограниченията заради атака с дронове

Четири московски летища възобновиха полетите си, след като бяха въведени ограничения от съображения за сигурност, предаде Ройтерс, като се позова на „Росавиация".
За летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски бяха въведени временни ограничения за около час заради атака с дронове срещу руската столица, припомня БТА.
Системите за противовъздушна отбрана са свалили 71 украински дрона, включително 11, летящи по маршрут към Москва, от 14:00 часа (13:00 ч. българско време), съобщи агенция Интерфакс, позовавайки се на руското министерство на отбраната.