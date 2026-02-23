Англия с нови правила за пътуване – проверки още преди качване в самолета

Живеещите на Острова са призовани да видят онлайн дали всички данни в имиграционния им статут са актуални

Британското правителство изпрати имейли до хиляди европейци на Острова, с които ги предупреди да проверят онлайн своя статут на уседналост.

Причината е, че от 25 февруари започват да действат нови правила за пътуване до Обединеното кралство, които задължават авиокомпаниите да правят

предварителна проверка на пътниците

дали имат законово право да влязат. Това ще се случва, още преди те да бъдат качени на полет за Великобритания чрез електронната система на британското правителство. В нея всеки живеещ има регистрация с информация за статута на пребиваване и какви документи за самоличност използва.

Ако някои от данните в нея не са актуални, са възможни проблеми при пътуване след 25 февруари. Авиокомпании дори могат да ви откажат качване на борда.

Промените ще засегнат и чужденци с двойно гражданство, каквито вече са и хиляди българи, живеещи на Острова. Ако са и британски граждани, но не притежават валиден британски паспорт, ще трябва да си извадят

удостоверение за право на пътуване, което струва 589 паунда

Според миграционния консултант Атанас Чиков обаче е много по-добре да се снабдят с паспорт, тъй като неговата цена е около 100 паунда. “Дори да се намират в България от дълго време, е позволено да кандидатстват онлайн. Процедурата отнема няколко седмици и новият им британски паспорт ще бъде доставен на посочен от тях адрес в родината. Така, ако решат да пътуват към Англия в даден момент, няма да имат трудности”, обяснява Чиков.

Той предупреждава, че проблеми се очаква да срещнат сънародници, които са подали молба за преминаване от временен към постоянен статут във Великобритания, но междувременно са си сменили българския паспорт, с който са го направили. Те обаче нямат достъп до системата, за да отразят това, докато заявката им се разглежда с месеци. Затова някои даже вече са получили отказ за резервация на място в полет за началото на март.

Британските власти съобщават, че за краткосрочен престой до 6 месеца с цел туризъм ще продължи да се изисква електронно разрешение за пътуване (ETA). То беше въведено миналия април и струва 16 паунда, но се очаква да стане 20 паунда. За него се кандидатства онлайн, като е най-добре това да се случва, преди да се прави резервация на полет.

Транзитно преминаващите през английски летища също трябва да притежават ЕТА, ако подлежат на паспортен контрол на тях. Освен това те трябва да пътуват със същия документ за самоличност, с който са кандидатствали за електронното разрешително.