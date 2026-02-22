Стив Уиткоф: Тръмп е учуден как Иран още не е капитулирал под натиска на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е учуден защо Иран още не е "капитулирал" и не се е съгласил да ограничи ядрената си програма, при положение че Вашингтон струпва военни сили в Близкия изток. Това заяви специалният пратеник Стив Уиткоф в интервю за телевизия "Фокс Нюз", предава БТА.

"Не искам да използвам думата "фрустриран", защото той разбира, че има много алтернативи. Но е любопитен защо те не са... не искам да използвам думата "капитулирали"... но защо не са капитулирали", каза Уиткоф. "Защо при целия този натиск, с цялото количество военноморски сили там, защо още не са дошли при нас и да кажат: "Заявяваме, че не искаме оръжие, така че ето какво сме готови да направим? И все пак е трудно да ги накараме да стигнат дотам", каза той.

Тръмп струпа войски в Близкия изток и нареди да бъдат извършени приготовления за нападение срещу Иран. Иран заплаши, да удари американски бази, ако бъде нападнат.

Вашингтон иска Техеран да предаде обогатения си уран, който според американците би могъл да бъде използван за направата на бомба, да спре подкрепата си за въоръжени групировки в Близкия изток и да ограничи ракетната си програма. Иран казва, че ядрената му програма е с мирни цели и е склонен да приеме известни ограничения върху нея в замяна на вдигане на финансовите санкции. Той обаче не иска да обвърже това с други въпроси като ракетите и подкрепата за въоръжени групировки, отбеляза Ройтерс.