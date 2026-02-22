ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предложението на Иран отхвърлено от САЩ, войната е...

Премиерът на Гренландия отхвърли идеята на Тръмп за изпращане на кораб болница от САЩ

Йенс-Фредерик Нилсен

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен отхвърли днес идеята на американския президент Доналд Тръмп за изпращане на кораб болница от САЩ в Гренландия, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Тръмп заяви вчера в социалните мрежи, че работи с губернатора на американския щат Луизиана и специален пратеник за Гренландия Джеф Ландри за изпращането на кораб болница в Гренландия - автономна датска територия, към която президентът Тръмп проявява интерес.

"Идеята на президента Тръмп за изпращане на американски кораб болница в Гренландия бе взета предвид. Ние обаче разполагаме със система за обществено здравеопазване, в която гражданите имат свободен достъп до здравни грижи. Това е осъзнат избор", заяви Нилсен в социалната мрежа "Фейсбук".

Същевременно Нилсен каза, че Гренландия остава отворена към диалога и сътрудничеството със САЩ.

Гренландия, Дания и САЩ започнаха миналия месец дипломатически разговори за решаване на кризата помежду си, след месеци на напрежение в рамките на НАТО във връзка със заплахите на Тръмп по отношение на арктическата територия.

Идеята за изпращане на кораб болница от САЩ в Гренландия бе отхвърлена и от високопоставени датски представители.

