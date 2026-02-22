Американският посланик в Белгия обяви, че местен политически лидер е получил забрана да влиза в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт обяви, че на лидера на фламандската лява партия "Напред" (Форойт) Конър Русо вече не е позволено да пътува до Съединените щати, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Изявлението на Уайт в "Инстаграм" е епизод от по-широк дипломатически спор, който продължава почти седмица.

"Отвратително. Конър Русо, официално ти е забранено да пътуваш до САЩ", написа Уайт под публикуван видеорепортаж за дипломатическия спор с Русо. Преди дни посланикът заплаши политическия лидер със санкции заради видеоклип на Русо, свързан с американската Имиграционна и митническа служба (ICE), в който белгийският политик сравнява президента на САЩ Доналд Тръмп с Адолф Хитлер.

В отговор Русо нарече американския демарш опасен прецедент. "На всеки, който критикува Тръмп, вече не е позволено да влиза в САЩ. Свободата на словото е важна. Нашият просперитет и икономика са важни. Ще продължа да се застъпвам за това", каза той.

През седмицата американският посланик призова белгийското правителство да порицае Русо за коментарите му. "Напълно неразумно и неприемливо. Съединените щати призовават белгийското правителство незабавно да осъди изявленията на Русо", написа Уайт в писмо до белгийските власти.

Дипломатическият спор с посланика на САЩ в Белгия започна в понеделник, когато Уайт разкритикува съдебно разследване в Антверпен, определяйки го като "антисемитско". Той също така нарече министъра на здравеопазването Франк Ванденбруке "много груб".