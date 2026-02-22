Митата, плащани от средни американски компании, са се утроили миналата година

Плащаните мита от средни американски компании са се утроили през миналата година, показва проучване на „ДжейПи Морган Чейс Инститют" (JP Morgan Chase Institute) – изследователското звено на банката „ДжейПи Морган Чейс" (JP Morgan Chase), цитирано от Асошиейтед прес и БТА.

Според анализа увеличените ставки, въведени от администрацията на президента Доналд Тръмп, оказват съществено въздействие върху бизнеса и се пренасят директно към потребителите.

Допълнителните мита са засегнали компании, осигуряващи общо около 48 милиона работни места в САЩ. Част от тях са повишили цените за клиентите си, други са намалили персонала или са приели по-ниска рентабилност, за да компенсират разходите.

„Това е голяма промяна в разходите им за правене на бизнес", отчита Чи Мак, директор на бизнес изследванията в „ДжейПи Морган Чейс Инститют", като допълни, че компаниите се ориентират към други азиатски пазари вместо към Китай.

Проучването обхваща предимно компании с приходи между 10 милиона и 1 милиард долара и с по-малко от 500 служители. Данните показват, че плащанията към Китай са намалели с около 20 на сто спрямо октомври 2024 г., без да е ясно дали това се дължи на реална промяна във веригите за доставки или на пренасочване през трети страни.

Докладът на „ДжейПи Морган Чейс Инститют" използва данни за плащанията, за да разгледа бизнеси, които може да нямат ценовата сила на големите мултинационални корпорации да компенсират тарифите, но може да са достатъчно малки, за да променят бързо веригите за доставки, за да сведат до минимум излагането на увеличението на митата.

Авторите на анализа подчертаха, че компаниите все още се адаптират към митническата политика и заявиха, че планират да продължат да проучват въпроса.

Администрацията на Тръмп твърди, че митата подкрепят икономиката и работните места, но проучвания, включително това на подразделението на Управлението за федерален резерв (УФР) за Ню Йорк, показват, че „около 90 на сто от икономическата тежест на ставките се плащат от американските фирми и потребители".

Икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет обаче разкритикува авторите на това проучване.

„Това е срамота", каза Хасет пред Си Ен Би Си, като допълни, че „това е най-лошият доклад, което съм виждал в цялата история на УФР. Хората, свързани с него, вероятно трябва да бъдат санкционирани".

През 2025 г. средната митническа ставка се повиши до 13 на сто спрямо 2,6 на сто година по-рано. Президентът Тръмп обяви национална икономическа извънредна ситуация, за да заобиколи Конгреса и да наложи базови мита върху стоки от много страни. Високите тарифи предизвикаха паника на финансовите пазари, принуждавайки администрацията да преразгледа ставките и да води преговори с няколко държави за постигане на нови търговски споразумения.

Въпреки че инфлацията не се е увеличила рязко по време на мандата на Тръмп до момента, наемането на персонал се забави рязко, като икономисти изчисляват, че потребителските цени са били с приблизително 0,8 процентни пункта по-високи спрямо очакваното ниво без тези мерки.

В петък Върховният съд реши, че Тръмп е превишил законовите си правомощия, като е обявил икономическа извънредна ситуация.