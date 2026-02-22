Предложението на Иран отхвърлено от САЩ, войната е все по-близо

Днес, на преговорите между Иран и САЩ в Швейцария, Иран е направил много необичайно щедро предложение, съобщи на профила си бившият зам.-министър на икономиката, а впоследствие и на външните работи Милен Керемедчиев. Според него то се състои в следните точки:
1. Да замрази обогатяването на уран за 3 години, след това този който ще използват да не е по-обогатен от 3.6%.
2. Да претопят съществуващия уран под контрол на САЩ или да го транспортират в Русия.
3. Балистичните ракети, които притежават, да бъдат използвани само за отбрана.
4. Да спрат публично да оспорват съществуването на Израел.
5. Спиране на военна и финансова помощ за всички палестински движения.
6. Всички продажби на петрол на Иран да бъдат с включена комисионна от 5% за САЩ която да бъде изплащана чрез швейцарски посредници.
Това предложение е отхвърлено от двамата основни преговарящи от страна САЩ Уиткоф и Къшнър без отправяне на контра предложение, което означава че се приближаваме още по-близко до военен конфликт САЩ - Иран, прогнозира Керемедчиев.
Същият преди дни пръв информира и публикува снимки с американски самолети на софийското летище "Васил Левски".