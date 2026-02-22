Предложението на Иран отхвърлено от САЩ, войната е все по-близо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес, на преговорите между Иран и САЩ в Швейцария, Иран е направил много необичайно щедро предложение, съобщи на профила си бившият зам.-министър на икономиката, а впоследствие и на външните работи Милен Керемедчиев. Според него то се състои в следните точки:

1. Да замрази обогатяването на уран за 3 години, след това този който ще използват да не е по-обогатен от 3.6%.

2. Да претопят съществуващия уран под контрол на САЩ или да го транспортират в Русия.

3. Балистичните ракети, които притежават, да бъдат използвани само за отбрана.

4. Да спрат публично да оспорват съществуването на Израел.

5. Спиране на военна и финансова помощ за всички палестински движения.

6. Всички продажби на петрол на Иран да бъдат с включена комисионна от 5% за САЩ която да бъде изплащана чрез швейцарски посредници.

Това предложение е отхвърлено от двамата основни преговарящи от страна САЩ Уиткоф и Къшнър без отправяне на контра предложение, което означава че се приближаваме още по-близко до военен конфликт САЩ - Иран, прогнозира Керемедчиев.

Същият преди дни пръв информира и публикува снимки с американски самолети на софийското летище "Васил Левски".