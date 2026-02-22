ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героите са ясни, защо няма провал?

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22341252 www.24chasa.bg

Иранският външен министър заяви, че ще се срещне с Уиткоф в четвъртък

4428
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф Снимка: Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че вероятно ще се срещне в четвъртък в Женева с американския специален пратеник Стив Уиткоф, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Арагчи изрази мнение, че има "добри възможности" за дипломатическо решение в разговорите със САЩ за иранската ядрена програма.

Арагчи каза това в интервю за предаване на телевизия Си Би Ес Нюз.

"Продължаваме нашите преговори, като работим върху елементите на споразумение и върху първоначална версия на текста", каза още иранският министър.

Оманският външен министър потвърди, че за четвъртък са планирани разговори между САЩ и Иран в Женева.

Оманският външен министър, чиято страна играе ролята на посредник между Вашингтон и Техеран, каза, че разговорите ще имат за цел да бъде направена още една крачка към финализиране на сделка.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото