Иранският външен министър заяви, че ще се срещне с Уиткоф в четвъртък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че вероятно ще се срещне в четвъртък в Женева с американския специален пратеник Стив Уиткоф, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Арагчи изрази мнение, че има "добри възможности" за дипломатическо решение в разговорите със САЩ за иранската ядрена програма.

Арагчи каза това в интервю за предаване на телевизия Си Би Ес Нюз.

"Продължаваме нашите преговори, като работим върху елементите на споразумение и върху първоначална версия на текста", каза още иранският министър.

Оманският външен министър потвърди, че за четвъртък са планирани разговори между САЩ и Иран в Женева.

Оманският външен министър, чиято страна играе ролята на посредник между Вашингтон и Техеран, каза, че разговорите ще имат за цел да бъде направена още една крачка към финализиране на сделка.