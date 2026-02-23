ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж на границата с Румъния за телефонна ...

Северна Корея преизбира Ким Чен-ун за генерален секретар

Снимка: Архив

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е преизбран за нов мандат като генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея, съобщи в неделя агенция КЦНА, цитирана от Ройтерс.

Това се случи на Деветия конгрес на управляващата Корейска трудова партия, започнал в четвъртък. По време на конгреса са избрани и членове на Централния комитет на партията и са приети промени в партийния устав, информира КЦНА, без да предостави допълнителни подробности за промените.

В доклад на Корейската трудова партия на Ким Чен-ун биват приписани заслуги за повишаване на престижа на Северна Корея, създаване на международна среда, благоприятна за революционната борба, и укрепване на военната мощ на страната „в елитна и мощна армия“.

Под негово ръководство са били радикално подобрени севернокорейските възможностти за военното възпиране чрез ядрените сили на страната, предаде БТА.

Конгресът на управляващата Корейска трудова партия, най-голямото политическо събитие в страната, бива провеждан на всеки пет години.

Ким Чен Ун

