Управляващи в Германия против забраната за социални мрежи за деца под 14 години

Християнсоциалният съюз (ХСС) се обяви против определянето на възрастова граница за потребителите в Германия на социалните мрежи като „ТикТок” и „Инстаграм”. Това представлява рядък случай на отклонение за партията от съюза с консерваторите на канцлера Фридрих Мерц, предаде ДПА.

„Този дебат за забраните е далеч от реалността“, заяви в неделя депутатът от ХСС Александър Хофман, цитиран от БТА.

Това се случи ден след като Християндемократическият съюз (ХДС) на Мерц - който е в коалиция с ХСС и с Германската социалдемократическа партия (ГСПД) на национално ниво - подкрепи на партийната си конференция въвеждането на минимална възраст от 14 години за използване социалните медии, като уточни, че децата имат „специална нужда от защита“ до 16-годишна възраст. ГСПД също подкрепи предложението и за специални младежки версии на платформите за всички под 16 години.

Хофман обаче заяви пред вестник „Аугсбюргер Алгемайне“, че децата и младите хора не могат да се научат да използват социалните медии правилно чрез забрани. Важно е да се укрепи медийната грамотност в съчетание с по-добра защита срещу съдържание, което е вредно за младежите, каза той.

За да се постигне това, политиците трябва да държат операторите на платформи отговорни, вместо да лишават децата и младежите от възможността да развиват дигитални умения чрез пълни забрани, добави Хофман.

Мерц заяви на конференция на ХДС, че като цяло е предпазлив по отношение на налагането на забрани. „Ключовият въпрос трябва да бъде как да защитим децата на възраст, на която те също се нуждаят от време, за да играят, да учат и да се концентрират в училище“, посочи той.

В края на миналата година Австралия стана първата страна, която забрани на децата под 16-годишна възраст да имат свои профили в социалните мрежи. Няколко европейски страни също обмислят подобни мерки.