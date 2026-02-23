Пак има ток в повечето домакинства в окупираната от Русия част от Запорожка област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Електрозахранването в повечето райони на Запорожка област е било възстановено в неделя вечерта след мащабна украинска атака срещу енергийната инфраструктура в окупираната от Русия част от украинската област. Това заяви назначеният от Русия губернатор на региона Евгений Балицки, цитиран от Ройтерс.

Електрозахранването е възстановено в цялата област с изключение на район, където без електричество остават 12 000 домакинства, съобщи Балицки в приложението „Телеграм“.

По-рано вчера той посочи, че в Запорожка област са настъпили две прекъсвания на електрозахранването. Аварийните екипи са възстановили електрозахранването в 50 процента от засегнатата територия, а генератори поддържат критичната инфраструктура, допълни Евгений Балицки, цитиран от БТА.

Енергийната инфраструктура в руската Белгородска област е била повредена в неделя в резултат на масирана украинска ракетна атака, съобщи губернаторът на граничещата с Украйна област Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин информира в канала си в приложението "Макс", че през последните 24 часа са били неутрализирани 25 украински дрона, насочени към руската столица.

Ограничения за полетите от съображения за сигурност бяха въведени вчера за четири московски летища - Внуково, Домодедово, Жуковски, Шереметиево.