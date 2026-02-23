ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж на границата с Румъния за телефонна ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22341702 www.24chasa.bg

Силите за сигурност на Гватемала са в повишена готовност след убийството на Ел Менчо

2952
Гватемала Снимка: Пиксабей

Гватемала обяви, че силите ѝ за сигурност са в състояние на повишена готовност и е засилила наблюдението на границата си с Мексико, след като редица мексикански щати бяха изправени пред вълна от насилие след смъртта на влиятелен наркобарон при военна операция в неделя, предаде Франс прес.

Министерството на вътрешните работи на Гватемала посочи, че е поставило армията и полицията „в готовност за евентуални атаки от мексикански групи за трафик на наркотици“, предаде БТА.

Министерството на отбраната уточни, че е „засилило операциите си“ на границата с Мексико и поддържа тесен контакт с мексиканския си колега.

„Потвърждаваме ангажимента си да защитаваме границите си, суверенитета на страната и сигурността на гватемалското население“, обяви армията в прессъобщение, придружено от две снимки, показващи войници, въоръжени с автомати около бойно превозно средство.

Дългата 871 километра граница между Гватемала и Мексико е обект на чести нахлувания от мексикански картели, за които се смята, че поддържат тесни връзки с гватемалската организирана престъпност.

Няколко щата в Мексико са обхванати от насилие, след като снощи мексиканската армия уби влиятелния наркобарон Немесио Осегера Сервантес, известен с прякора си Ел Менчо.

Гватемала

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото