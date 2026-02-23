Силно земетресение бе регистрирано край остров Борнео, няма данни за пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 7 е регистрирано снощи край остров Борнео, съобщи Китайският център за земетресения, предаде Синхуа.

Земетресението е било с дълбочина 620 км, а епицентърът му е бил на 55 километра (34 мили) северозападно от Кота Белуд, в Малайзия. Силният трус е бил усетен малко преди 01:00 часа местно време (19 часа българско време в неделя).

Американската геоложка служба също потвърди за земетресението край крайбрежието на малайзийския щат Сабах, на остров Борнео, като съобщи, че е било с магнитуд от 7,1, предаде БТА.

Според американската служба вероятността за жертви или щети е ниска, съобщи в. „Вашингтон пост“. Не са били издавани предупреждения за опасност от вълни цунами.

Няма данни за инциденти или пострадали, съобщи Оперативният център на спасителните служби в Сабах пред малайзийската национална информационна агенция Бернама.