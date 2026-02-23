ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж на границата с Румъния за телефонна ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22341737 www.24chasa.bg

Силно земетресение бе регистрирано край остров Борнео, няма данни за пострадали

1232
Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 7 е регистрирано снощи край остров Борнео, съобщи Китайският център за земетресения, предаде Синхуа.

Земетресението е било с дълбочина 620 км, а епицентърът му е бил на 55 километра (34 мили) северозападно от Кота Белуд, в Малайзия. Силният трус е бил усетен малко преди 01:00 часа местно време (19 часа българско време в неделя).

Американската геоложка служба също потвърди за земетресението край крайбрежието на малайзийския щат Сабах, на остров Борнео, като съобщи, че е било с магнитуд от 7,1, предаде БТА.

Според американската служба вероятността за жертви или щети е ниска, съобщи в. „Вашингтон пост“. Не са били издавани предупреждения за опасност от вълни цунами.

Няма данни за инциденти или пострадали, съобщи Оперативният център на спасителните служби в Сабах пред малайзийската национална информационна агенция Бернама.

Земетресение

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото