Андрю е таксувал данъкоплатците за масаж, когато е бил посланик

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е таксувал данъкоплатците за масажи и прекомерни пътни разходи, докато е работил като търговски пратеник на Обединеното кралство, твърдят пенсионирани държавни служители, които са подали сигнал за нередности.

Един бивш държавен служител, който е работил в търговския отдел на Обединеното кралство в началото на 2000-те години, е бил толкова раздразнен от искането на Андрю да покрие разходите за „масажни услуги", че е отказал да ги плати, но казва, че е бил отхвърлен от висшестоящи служители, съобщи Би Би Си.

„Смятах, че е погрешно... Казах, че не трябва да ги плащаме, но в крайна сметка ги платихме", каза той пред Би Би Си за иск, подаден след посещение на Андрю в Близкия изток.

Министерството на бизнеса и търговията не оспори иска за периода, в който Андрю е бил пратеник, между 2001 и 2011 г., но се позова на текущото полицейско разследване срещу бившия принц.

Ролята на Андрю като търговски представител не е била платена, но той е имал подкрепата на държавни служители и финансиране от данъкоплатците за пътуванията си в чужбина.

Вследствие на разкритията в досиетата на Епстийн, бившият държавен служител, който е работил за тогавашния отдел за търговия и инвестиции на Обединеното кралство, казва, че съжалява, че на Андрю е било позволено да се измъкне с разходите за масаж, когато това е било възможност да се провери поведението му.

„Не мога да кажа, че това би го спряло, но трябваше да сигнализираме, че нещо не е наред", казва пенсионираният държавен служител.

Друг източник, бивш висш служител в Уайтхол, подкрепя твърдението. Този бивш държавен служител, който е контролирал финансите в тази област, е виждал подобни разходи за пътуванията на Андрю и казва, че „няма абсолютно никакво съмнение" относно тяхната автентичност.

Бившият висш служител на Уайтхол каза, че е бил шокиран от мащаба на разточителните разходи на Андрю като пратеник, включително това, което смяташе за прекомерни полети и неразумно голям брой хотелски стаи и разходи за неговата свита.

„Не можех да повярвам... беше като че ли не ставаше въпрос за истински пари, те не харчеха нищо от собствените си средства", каза висшият служител, който добави, че въпреки че в рамките на собствената си длъжност е отговарял за финансите, изглеждало, че нямало почти никакъв контрол върху разходите или надлежното водене на отчети.

Той казва, че разходите изчезнали в различни бюджети, което ги правело трудни за проследяване, и че нямало почти никаква сигурност кои лица са били в антуража на Андрю.

В изявление пред американски съд бившият служител на Епстийн във Флорида, Хуан Алеси, твърди, че Андрю е получавал „ежедневен масаж" по време на посещенията си.

Имейли за Епстийн разкриват счетоводна книга със списък на плащания за масажи за „Андрю".

Не е известно дали става дума за бившия принц Андрю.

Като намек за мащаба на неизследваните файлове за Андрю, в едно от отказите се казва, че за една година от времето му като търговски пратеник ще трябва да се прегледат 1927 цифрови файла, всеки от които съдържа множество информации.

Членовете на парламентарната комисия по бизнес и търговия ще се срещнат по-късно тази седмица, за да обсъдят започването на разследване на ролята на търговските пратеници и тяхната отчетност.

Друг бивш висш държавен служител, сега пенсиониран, заяви пред BBC, че когато Андрю е бил търговски представител, понякога е пречел, вместо да подкрепя усилията за стимулиране на търговията на Обединеното кралство.

„Андрю беше възприеман като пречка. Той се отклоняваше от сценария, мислеше се за експерт, а не беше. Мислеше се за забавен, а всъщност беше груб с хората", каза бившият държавен служител.

Подготовката за едно от неговите посещения можеше да отнеме месеци усилия на екипите в чужбина, а в крайна сметка да има отрицателен ефект, казва бившият служител.

Когато е работил на чувствителна длъжност в Близкия Изток, бившият служител каза, че е положил големи усилия да попречи на тогавашния принц Андрю да посети страната, измисляйки извинения, за да отложи опитите за посещения.

Но бившият служител каза, че е имало нежелание да се говори за Андрю, за да не се навреди на кариерите.

„Никой не би се оплакал, това не би помогнало на репутацията ти", каза той.

Министерството на бизнеса и търговията не оспори твърдението за „масажни услуги", но подчерта, че Андрю е бил „специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции" и че това е била различна роля от днешните търговски пратеници.

Понастоящем пратениците обикновено са депутати и членове на Камарата на лордовете, назначени от министри, и се подчиняват на формализиран набор от правила за поведение, които не са се прилагали по времето, когато Андрю е бил търговски представител.

Говорител на министерството също посочи текущото полицейско разследване срещу Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

В четвъртък Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван от полицията на Темз Вали по подозрение в злоупотреба с власт, но все още не са му повдигнати обвинения.