От 2002 г. британски посланици сигнализират, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор е дразнел като търговски пратеник личности по целия свят, става ясно от статия в "Дейли мейл".

Цитиран е Винс Кейбъл, бизнес секретар през 2011 г., според когото бившият херцог на Йорк, заел поста на пратеник през 2001 г., нанасял по-скоро щети и предпочитанията били да се избягват каквито и да е отношения с него.

Оплакванията най-често били, че посланиците били принудени да организират големи приеми, само за да може Андрю „да пристига късно и да говори само с младите жени, а след това да си тръгва рано".

Решение за окончателното отстраняване на Андрю от тази позиция е взето през 2011 г., след като се появи негова снимка как е прегърнал Вирджиния Джуфре , която твърди, че е била сексуално експлоатирана от принца.

От статията става ясно, че Андрю е посетил Китай преди важно правителствено посещение през ноември 2010 г. Там водел свои преговори, зад гърба на кабинета, водейки със себе си един от най-близките довереници на милиардера педофил Джефри Епстийн - Дейвид Стърн.