Проф. Чуков: До 2 дни ще стане ясно от какво е склонен да се откаже Техеран

България е по-далеч от тази невралгична точка. Моето лично усещане е, че това няма да ни се случи. Това коментира по Нова тв арабистът проф. Владимир Чуков по повод защо има военни самолети на софийското летище.

Най-голямата военна армада на САЩ от времето на войната в Ирак през 2003 г. е съсредоточена в момента около Иран. Американският президент Доналд Тръмп говори за преговори. Всички анализатори обаче казват, че ще има удари – въпросът е дали те ще са ограничени, или не.

Проф. Чуков не вижда причини за притеснение. „Аз гледам тези неща малко по-глобално. 40% от американските ВВС в момента са в Европа. Иранците имат ракети с обсег над 2000 км. Ние в Източна Европа сме в този обсег", обясни проф. Чуков. Той обаче не очаква ескалация. „България е по-далеч от тази невралгична точка. Моето лично усещане е, че това няма да ни се случи", каза проф. Чуков.

Според него до 2 дни се очакват официалните предложения на Техеран от какво ще се откаже.

„Появиха се предположения, че част от нещата, които досега отхвърляха, са склонни да приемат. Става въпрос за обогатения на 60% уран, който е около 400 кг. Половината може да бъде изнесена, например към Русия, а другата – разредена", коментира проф. Чуков. Има признаци също, че са склонни да приемат предложението за регионално сдружение за производство на обогатен уран, заедно с други държави от региона. Освен това в последния преговорен кръг се усетило, че иранците са готови да предоставят на американски фирми възможност за инвестиции в техните енергийни сектори.

„В Иран има сериозни структурни промени. Реално управляващият от Нова година насам е Али Лариджани, а не Али Хаменей", коментира проф. Чуков.