Гърция отбелязва Чист понеделник с хвърчила и строги мерки по пътищата

Днес Гърция официално навлиза в периода на Великия пост с празника Чист понеделник (Kathara Deftera), който е неработен. Гръцкото законодателство го определя като задължителен празник за публичния сектор и почивни дни за повечето частни бизнеси.

Въпреки засиления трафик, празничният дух е навсякъде. Небето над хълма Филопапу в Атина и крайбрежните зони е изпълнено с цветни хвърчила – символ на стремежа на душата към божественото. Традиционната трапеза днес изключва месо и млечни продукти, като на почит са безквасният хляб „лагана", тарама хайверът и морските дарове. В Патра и Атина общините организират безплатни концерти с традиционна музика и раздаване на постни гозби за жителите и гостите.

Повечето големи вериги супермаркети са затворени.

Гръцката пътна полиция е в състояние на пълна мобилизация. Очаква се днес следобед хиляди автомобили да се отправят обратно към големите градове.

В сила е забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона по основните магистрали (в посока към големите градове) от 15:00 до 21:00 часа днес, за да се облекчи прибирането на туристите. Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни, тъй като от началото на годината са в сила по-строги глоби за превишена скорост (лимит от 30 км/ч в населените места) и неправилно изпреварване.

Хиляди българи се възползваха от почивните дни, за да посетят Солун, Кавала и островите в Северна Гърция. Очаква се натоварено движение на ГКПП „Кулата-Промахон" и ГКПП „Маказа" в следобедните часове, като властите съветват да се избират алтернативни маршрути, където е възможно.