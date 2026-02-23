Зеленски: Путин вече е започнал Третата световна война

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според него руският президент Владимир Путин "вече е започнал" Третата световна война, предаде ДПА, като цитира интервю за британската телевизия Би би си, публикувано вчера.

В изявление в Киев през уикенда, преди четвъртата годишнина от конфликта между Русия и Украйна утре, Зеленски заяви, че неговата гледна точка за конфликта е различна от тази на американския президент Доналд Тръмп.

"Имаме различни виждания по отношение на Третата световна война", заяви Зеленски в интервюто, преведено от украински. "Смятам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да го спрем."

Зеленски продължи, като каза, че "Русия иска да наложи на света различен начин на живот и да промени живота, който хората са избрали за себе си. Ето защо вярвам и отдавна вярвам, че Путин вече е започнал тази война и ние не позволяваме тя да се превърне в широкомащабна трета световна война."

Украинският лидер добави, че разчита на надеждни гаранции за сигурността на страната си от страна на САЩ, които не зависят единствено от волята на американския президент, предаде БТА.

"Като президенти имаме фиксирани мандати", каза Зеленски, когато беше попитан дали вярва на Тръмп. "Искаме гаранции за 30 години, например. Необходим е Конгресът. Президентите се сменят, но институциите остават."

Трима души са загинали тази нощ при руски удари по Запорожка и Одеска област, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес, в навечерието на четвъртата годишнина от началото на конфликта. Двама души са загинали в района на Одеса, съобщиха военните власти на двата региона. В град Запорожие "руснаците атакуваха града с дронове. Беше засегната индустриална инфраструктура и беше убит 33-годишен мъж", съобщи шефът на регионалната военна администрация Иван Федоров, като уточни, че 45-годишен мъж също е бил ранен.

Освен това трима души са били ранени в Одеска област, двама в Харковска, един в Херсонска и един в Днепропетровска, според местните власти.