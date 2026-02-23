"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проучване на имейлите на Джефри Епстийн показва, че е проявявал силен интерес към токсични растения, елиминиращи свободната воля, съобщава "Дейли мейл".

Те бяха публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ на 30 януари като част от 3,5-те милиона документа.

В имейл от 3 март 2014 г., изпратен до лице, идентифицирано като Ан Родригес, милиардерът педофил пише: „питай Крис за моите растения, подобни на тромпет в разсадника ...?". Вероятно има предвид така наречените Ангелски тромпети, известни и като Дъхът на дявола.

Цветята на този храст са силно токсични и съдържат скополамин, мощно психоактивно съединение, което може да причини сериозни последици за нервната система и елиминира свободната воля.

По този повод в мейл от 27 януари 2015 г. на Епстийн му е изпратена статия, в която се цитират наркодилъри за ефекта от растението. Според един от тях жертвите се подчиняват напълно: „Можете да ги насочвате където пожелаете. Все едно са деца."

В друг имейл 2022 г. е посочено въздействието от гледна точка на жертва, упоена със скополамин.