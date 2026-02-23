ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайските музеи използват технологии за завладяващи преживявания на Пролетния фестивал

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

По време на китайските новогодишни празници музеи в цялата страна използват технологии, за да предложат имерсивни културни преживявания на посетителите. В Нинся в музея на Имперските гробници Сися, коридор е преобразен в оживена сцена от преди 1000 години, където актьори в традиционни облекла и дигитални ефекти пресъздават атмосферата на древен пазар, съобщава КМГ.

Този тип интерактивни изложби позволяват на семейства и деца да усетят историята чрез участие в традиционни игри и срещи с исторически персонажи.

Трендът към по-динамични и технологично обогатени експозиции се разпространява и в други провинции. Музеи в Хънан, Вътрешна Монголия и Цинхай предлагат театрални продукции, ролеви игри или виртуална реалност. Много институции удължиха работното си време, за да посрещнат наплива от посетители, а експерти отбелязват, че музеите вече се възприемат като модерни пространства за социално и културно общуване.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

