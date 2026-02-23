От онлайн предложения до национално планиране (Видео от Китай)

От технологични иновации, през социално осигуряване, отварянето към света до развитието на селските райони – всякакви теми са отворени за предложения от гражданите, без ограничения по местоживеене, статус или възраст, съобщава КМГ. Независимо дали чрез правителствения сайт или социалните мрежи, хората могат свободно да изразяват мненията си.