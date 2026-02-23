ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: Не се очаква днес Унгария да промени позицията си за новите санкции срещу Русия

1088
Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Не очаквам Унгария днес да промени становището си по повод одобрението на допълнителни санкции срещу Русия, заяви върховният представител на ЕС Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел.

Разбрахме от медиите за проблемите им, те не са свързани със санкциите. Не трябва да се обвързват неща, които не са свързани, настоя Калас. Правим всичко по силите за приемане на новите санкции, добави Калас.

По нейните думи днес министрите ще обсъдят възможното възобновяване на диалога с Москва. Според Калас по-важно е какво ще се говори с Русия, отколкото кой да разговаря с Москва. Калас настоя, че Русия също трябва да се обвърже с отстъпки в преговорите за мир в Украйна. Не съм оптимист, че в следващите седмици и месеци ще има резултат от преговорите с Русия, каза тя. Ако има ограничения за числеността на украинската войска, следва да има и за руските въоръжени сили, настоя върховният представител.

Калас отбеляза, че външните министри от ЕС ще изслушат върховния представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. Искаме да бъдем част от мирния процес в Газа, каза Калас. По повод напрежението в Иран тя посочи, че няма нужда от още една война в региона и трябва да се потърси дипломатическо решение.

