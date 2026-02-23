Силна снежна буря парализира североизточната част на САЩ (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Снежна буря парализира североизточната част на САЩ, в Ню Йорк е наложена забрана за пътуване и има прекъсвания на електрозахранването, съобщава Би Би Си.

Синоптиците прогнозират, че голяма част от североизточните щати и крайбрежните провинции ще бъдат засегнати от неделя вечер до понеделник.

Очаква се това да бъде най-силната буря от североизток за почти десетилетие в голяма част от региона, която ще донесе сняг, силни ветрове и наводнения по крайбрежието.

Към полунощ местно време в понеделник, голяма част от североизточната част вече беше покрита с няколко сантиметра сняг, като според Американската национална метеорологична служба (NWS) в Манорвил, Ню Йорк, и Хауел, Ню Джърси, са отчетени 25 см сняг.

Тя предупреди, че по време на бурята ще падат около 5-7 см сняг на час, а снежната покривка може да достигне 30-60 см, което ще доведе до „почти невъзможни" условия за пътуване, които са „изключително опасни".

Досега прекъсванията на електрозахранването са засегнали повече от 150 000 души в североизточните щати, включително 60 000 само в Ню Джърси. Десетки хиляди други са без ток във Вирджиния, Делауеър и Мериленд, според тракера PowerOutage.us.

Около 5500 полета в САЩ бяха отменени в неделя, а стотици други бяха забавени, според монитора FlightAware.

Снегът започна да вали в неделя вечерта в части от североизточните щати на САЩ, включително в Бостън, Филаделфия и Ню Йорк, където се прогнозират едни от най-тежките условия.

За първи път от девет години насам Ню Йорк – най-гъсто населеният град в САЩ – е под предупреждение за снежна буря. Очаква се да падне 50-60 см сняг, а температурите да паднат до около -6 °C.

В Ню Йорк е в сила пълна забрана за пътуване от 21:00 местно време в неделя до 12:00 местно време в понеделник, като кметът Зоран Мамдани заяви, че училищата ще бъдат затворени, а всички улици, магистрали и мостове ще бъдат затворени за движение, освен за спешни случаи.

Мамдани заяви на пресконференция, на която обяви извънредно положение, че най-силен снеговалеж се очаква през нощта в понеделник, като в някои райони се очакват до 70 см сняг.

В цялата държава се очакват най-силни пориви на вятъра - до 104-112 км/ч - по крайбрежието, като властите предупреждават за паднали клони на дървета и прекъсвания на електрозахранването.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул обяви извънредно положение за цялата държава преди бурята и постави 100 членове на Националната гвардия в готовност.