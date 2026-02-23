Издирваният бивш вицепремиер на Северна Македония Артан Груби е бил задържан на границата с Косово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият първи вицепремиер на Северна Македония Артан Груби, който беше издирван от повече от година, за да бъде съден за предполагаеми злоупотреби, е бил задържан рано тази сутрин на граничния пункт Блаце на границата с Косово, съобщи МИА.

Груби и бившият директор на Държавната лотария Перпарим Байрами са разследвани по подозрения за присвояване на 8 млн. евро от Държавната лотария на Северна Македония, предаде БТА.

Международната заповед за ареста на Груби и Байрами беше издадена през декември 2024 г., но бившият вицепремиер вече беше заминал за Косово.

Косовското радио и телевизия РТК съобщи, че Артан Груби се е предал на властите на Северна Македония доброволно.

Отново в края на 2024 г. Държавният департамент на САЩ постави Груби в "черния списък" за замесени в корупция.

Той беше вицепремиер и министър за политическата система и отношенията между общностите на Северна Македония в периода от 2020 до юни 2024 г. като представител на албанския Демократичен съюз за интеграция (ДСИ).