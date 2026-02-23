Издирваният бивш вицепремиер на Северна Македония Артан Груби е бил задържан на границата с Косово

Бившият първи вицепремиер на Северна Македония Артан Груби, който беше издирван от повече от година, за да бъде съден за предполагаеми злоупотреби, е бил задържан рано тази сутрин на граничния пункт Блаце на границата с Косово, съобщи МИА.
Груби и бившият директор на Държавната лотария Перпарим Байрами са разследвани по подозрения за присвояване на 8 млн. евро от Държавната лотария на Северна Македония, предаде БТА.
Международната заповед за ареста на Груби и Байрами беше издадена през декември 2024 г., но бившият вицепремиер вече беше заминал за Косово.
Косовското радио и телевизия РТК съобщи, че Артан Груби се е предал на властите на Северна Македония доброволно.
Отново в края на 2024 г. Държавният департамент на САЩ постави Груби в "черния списък" за замесени в корупция.
Той беше вицепремиер и министър за политическата система и отношенията между общностите на Северна Македония в периода от 2020 до юни 2024 г. като представител на албанския Демократичен съюз за интеграция (ДСИ).