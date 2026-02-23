Египетски археолози откриха скални гробници с артефакти на над 4000 години

Египетски археолози откриха скални гробници от времето на Старото царство на Древен Египет (ок. 2686 - 2181 г. пр. Хр.) в некропола Кубет ел Хауа на западния бряг на Нил, в южния град Асуан, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Според предварителните проучвания гробниците са били използвани повторно през Първия междинен период и Средното царство, което показва ключовото място на Кубет ел Хауа през различни исторически епохи. В некропола са погребвани влиятелни местни управители, които са контролирали търговските пътища към Нубия и са защитавали южната граница на Египет.

Експедицията е намерила две погребални камери, съдържащи около 160 керамични съда с различни размери и форми. Голяма част от тях са добре запазени и са изписани с текстове на йератично писмо – курсивна форма на древноегипетските йероглифи, с която са си служили предимно жреците и писарите. Учените смятат, че в съдовете са били съхранявани течности и зърнени храни.

Във вътрешния двор на гробниците екипът се е натъкнал на колекция от артефакти от Средното царство, сред които амулети, разноцветни бижута, бронзови огледала, кутийки от алабастър за кохл – черен прах, който древните египтяни са използвали като очна козметика и грим, пише БТА.

Откритията в Кубет ел Хауа, който е един от най-важните археологически обекти в Южен Египет, дават ценна информация за управлението, търговските връзки, религиозните вярвания и всекидневния живот в региона в древността.