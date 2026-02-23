Външният министър на Германия призова Унгария да преосмисли блокирането на санкциите срещу Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министрите на външните работи от страните от ЕС ще призоват Унгария да обмисли отново решението си за блокирането на следващите санкции на съюза срещу Русия, заяви днес министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс.

"Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет", каза Вадефул в Брюксел.

"Именно заради това отново ще затвърдим нашите доводи пред унгарците в Будапеща, но, разбира се, и тук в Брюксел, и ще ги помолим отново да обмислят позицията си", допълни той.

От своя страна, полският външен министър Радослав Шикорски обвини Унгария в "шокираща липса на солидарност" за Украйна и в създаването на атмосфера на враждебност спрямо Киев, която благоприятства предизборната кампания в Унгария.

"Очаквах много по-голямо чувство за солидарност от страна на Унгария спрямо Украйна. Но вместо това, с помощта на държавната пропаганда, управляващата партия успя да създаде атмосфера на враждебност срещу жертва на агресивна война и сега тя използва тази обстановка за предстоящите парламентарни избори. Това е доста шокиращо", изтъкна Шикорски.

Що се отнася до блокирането на планиран заем на ЕС за Украйна, възлизащ на 90 млрд. евро, външният министър на Литва Кестутис Будрис също изрази "голямо разочарование", пише БТА.

Унгария ще блокира заема, докато Украйна не възобнови доставките на петрол за нея по петролопровода „Дружба", посочи унгарският външен министър Петер Сиярто.