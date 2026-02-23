Управляващите и опозицията в Турция в схватка заради твърдения за отказан достъп до арестувания кмет на Истанбул

През последните дни напрежението между управляващите и опозицията в Турция отново се покачи, след като в публичното пространство се появиха твърдения за отказан достъп и изолиране на арестувания през март м.г. по обвинения в корупция кмет на Истанбул Екрем Имамоглу след скорошната смяна на турския министър на правосъдието, пишат турски медии.

С решение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган на 10 февруари бяха сменени министрите на вътрешните работи и правосъдието на Турция, като на мястото на вътрешния министър Али Йерликая застана валията на окръг Ерзурум Мустафа Чифтчи, а главният прокурор на Истанбул Акън Гюрлек стана министър на правосъдието, поемайки поста от Йълмаз Тунч. В дните след решението опозицията в Турция остро критикува „рокадата" в турското правителство, като лидерът на основната опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП) - Йозгюр Йозел определи новия правосъден министър като „маша на Ердоган", подчертавайки предприетите миналата година под ръководството на Истанбулската главна прокуратура мащабни разследвания срещу общини, управлявани от НРП, в рамките на които бяха задържани редица кметове на НРП, включително и Имамоглу.

На фона на „рокадата" в средата на миналата седмица заместник-председателя на парламентарната група на НРП Гьокхан Гюнайдън заяви от парламентарната трибуна на Меджлиса, че след назначаването на Гюрлек за министър на правосъдието достъпът до Имамоглу е бил отказван неколкократно, а кметът на Истанбул е изолиран. „Мислите ли, че можете да изолирате г-н Екрем от хората, като го държите в самостоятелна килия?", попита реторично Гюнайдън от трибуната в сряда, цитиран от изданието „Хюриет дейли нюз".

През уикенда по време на митинг на НРП в окръг Коджаели пък бе прочетено писмо от самия Имамоглу, в което той също съобщава, че е бил изолиран, като пише: „Този ум, който забрани моите профили в социалните мрежи, моя глас, моя образ, сега се опитва напълно да ме изолира в затвора. Откакто новият министър на правосъдието встъпи в длъжност, не се позволява на членове на парламента да ме посещават". В събота в. „Тюркийе" също публикува статия по темата, в която се посочва, че източници от НРП съобщават, че лидерът на партията Йозгюр Йозел не е искал среща с Имамоглу през изминалата седмица, но ще го направи в близките дни, като по думите им „ако той получи отказ, от партията са готови веднага да предприемат действия".

На фона на появилите се твърдения новият министър на правосъдието на Турция Акън Гюрлек съобщи, цитиран от сайта Хаберлер, че наистина е имало забавяне при осигуряването на достъп до Имамоглу, но подчерта, че то е предизвикано от административните процедури по смяната на властта в министерството, пише БТА. В своя публикация в Екс по темата журналистът Синан Бурхан сподели в края на миналата седмица, че е разговарял с Гюрлек и министърът е заявил пред него, че „няма ситуация, при която да се възпрепятстват срещите с Екрем Имамоглу, а поради смяна на министъра и административни промени е имало изчакване, като от следващата седмица ще бъде разрешено на депутатите от НРП отново да се срещнат с Имамоглу".