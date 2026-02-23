ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самолет със 180 пътници на борда кацна аварийно снощи на летище в Букурещ

1616
На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж СНИМКА: Пиксабей

Самолет на молдовската нискотарифна компания Хай Скай, който e излетял снощи от Букурещ, се е върнал спешно на най-голямото международно летище в Румъния, „Хенри Коанда" в Букурещ, заради технически проблем. Това съобщават местните власти в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж. Всички те са прекарали нощта на летището. Техническите екипи са проверили самолета и сензорът за налягане, който е задействал алармата, е ремонтиран.

Тази сутрин в 9:00 ч. местно (и българско) време самолетът е излетял за Египет. Той осъществява маршрут до курортния град Хургада.

