Партията на Ердоган ще го подкрепи за следващ мандат като президент на Турция

Докато опозицията в Турция продължава да настоява за предсрочни избори, управляващата страната Партия на справедливостта и развитието (ПСР) изрази подкрепа за кандидатирането на лидера ѝ и настоящ турски президент Реджеп Тайип Ердоган за следващ мандат начело на президентската република, пише сайтът „Дейли сабах".

В интервю за турската телевизия „Канал 7", публикувано в новинарския сайт „Хабер 7", вчера Ахмет Бююкгюмюш, заместник-председател на ПСР, коментира вероятността в Турция да бъдат проведени предсрочни избори преди 2028 г. – годината, в която трябва да се проведат редовните президентски избори в страната - и изрази подкрепата на ПСР за кандидатирането на Ердоган за президентската надпревара.

„Решение за предсрочни избори трябва да бъде взето в Меджлиса в мнозинство от 360 гласа. В този смисъл датата може да бъде променена, но парламентът, като представител на политическата воля, ще реши това", коментира Бююкгюмюш пред „Канал 7" и подчерта готовността на ПСР да застане зад кандидатурата на Ердоган, заявявайки: „Ердоган получи обещание да управлява тази страна за пет години през 2023 година. Вярваме, че нашият президент трябва да се кандидатира отново, да спечели изборите и да продължи да служи на нашата нация".

По-рано представители на ПСР заявиха, че изборите могат да бъдат произведени няколко месеца преди официалната дата, но не и през тази или следващата година, както настояват представителите на основната опозиционна партия в страната – Народнорепубликанската партия (НРП), отбелязва „Дейли сабах". Съгласно действащия избирателен закон на Турция, следващите парламентарни избори са насрочени за май 2028 година, а местните избори трябва да се проведат през март 2029 година, пише БТА.

За момента Ердоган до голяма степен мълчи относно бъдещата си кандидатура, въпреки че наскоро призна, че би бил отворен да се кандидатира отново, ако обществото го подкрепи, отбелязва още медията. Що се отнася до предсрочните избори, през май м.г. той предупреди, че евентуален предсрочен вот може да наруши стабилността на Турция.