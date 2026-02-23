ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички министри от кабинета на Роб Йетен в Нидерландия положиха клетва пред краля

Роб Йетен СНИМКА: Инстаграм/jettenrob

Всички членове на новото нидерландско правителство положиха днес клетва пред крал Вилем-Александър, предаде националната новинарска агенция АНП.

Кабинетът се състои от 18 министри и 10 държавни секретари, сред които премиерът Роб Йетен. Министрите, които са били част от кабинета на предишния премиер Дик Схоф, не бяха задължени да полагат отново клетва, за разлика от държавните секретари.

Десет членове на новия кабинет са от партията на Йетен Демократи-66, девет - от Народната партия за свобода и демокрация, и осем - от Християндемократически призив. Държавният секретар Сандра Палмен, която отговаря за преодоляване на последиците след скандала с детските надбавки, е безпартийна, съобщи БТА.

Малко след полагането на клетвата министрите се появиха на стъпалата на двореца "Хойс тен Бос" за традиционната снимка.

