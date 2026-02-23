Антонио Гутериш осъди все по-честото прилагане по света на правото на по-силния

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди днес все по-честото прилагане по света на "правото на по-силния", което се изразява в "мащабна атака по цял свят" срещу правата на човека, подкрепяна по-конкретно от изкуствения интелект, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Тази агресия не се води нито тайно, нито изненадващо. Тя се извършва напълно открито, често под ръководството на най-влиятелните. По целия свят човешките права се жертват, умишлено и стратегически, а понякога и гордо", заяви Гутериш в Женева при откриването на сесията на Съвета на ООН по правата на човека.

"Върховенството на закона е потъпкано от правото на по-силния"Ю, възкликна той, без да споменава конкретни страни или лидери. И "когато човешките права се рушат, всичко останало се срива", добави той, като изрази съжаление, че живеем "в свят, в който масовите страдания са допустими... в който човешките същества се използват като разменна монета... в който международното право се счита за просто неудобство".

Констатацията на ООН е горчива: конфликтите се множат, безнаказаността се разпространява, човешките права се потъпкват и хуманитарните нужди се пренебрегват, докато финансирането спада, на фона на драстичното съкращаване на американската външна помощ, решено от Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом, отбелязва АФП.

И според Гутериш "технологиите – особено изкуственият интелект – все по-често се използват по начин, който потиска, засилва неравенството и излага маргинализираните хора на нови форми на дискриминация, както онлайн, така и офлайн".

Осъждайки по-общо "желязната ръка, която стеснява гражданското пространство", Гутериш посочи, наред с другото, затварянето на журналисти и активисти за правата на човека, закриването на НПО, ограничаването на правата на жените и изключването на хората с увреждания.

"Демокрациите се разпадат. (...) Мигрантите са тормозени, арестувани и експулсирани с пълно незачитане на техните човешки права и човечност. Бежанците са посочвани с пръст. ЛГБТИК+ общностите са очерняни. Малцинствата и коренните народи са превърнати в мишени", заяви той.

Антонио Гутериш, който след 10 години начело на ООН ще напусне поста си в края на годината, припомни, че е израснал под диктатурата на Салазар в Португалия. Това го е научило, че когато човешките права "се потъпкват, страдат всички сегменти на обществото".

В последната си годишна реч пред Съвета по правата на човека, която САЩ на Доналд Тръмп бойкотира, шефът на ООН спомена само три текущи кризи, като отново осъди "насилственото смазване на протестите в Иран".

В навечерието на четвъртата годишнина от мащабното руско нашествие в Украйна той също така заяви, че „е крайно време да се сложи край на кръвопролитието", тъй като конфликтът "е довел до смъртта на над 15 000 цивилни".

Накрая той спомена конфликта между израелци и палестинци, като изрази съжаление, че решението за две държави е "открито обявено за неприложимо".