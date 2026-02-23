Луфтханза отмени днешните полети до Ню Йорк и Бостън заради зимната буря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) отмени всички полети до Ню Йорк и Бостън, планирани за днес, заради виелица на източното крайбрежие на САЩ, съобщи говорител на превозвача, цитиран от ДПА.

Полети от Ню Йорк и Бостън до Германия също са анулирани, каза той, добавяйки, че досега няма отменени полети за утре.

Групата "Луфтханза" включва още "СУИС" (SWISS), "Остриън Еърлайнс" (Austrian Airlines), италианската "ИТА Еъруейз" (ITA Airways) и "Брасълз Еърлайнс" (Brussels Airlines).

Други превозвачи, сред които "Кондор" (Condor), "Сингапур Еърлайнс" (Singapore Airlines) и "Юнайтед" (United), също отмениха полети до и от Франкфурт, най-големия авиационен център на Германия.

Силна зимна буря се насочи към североизточната част на Съединените щати в неделя, като бяха прогнозирани над 50 сантиметра сняг за някои райони на фона на минусови температури, припомня ДПА.

Предупреждения за тежки метеорологични условия са в сила за милиони жители в няколко щата. Американските медии съобщиха, позовавайки се на метеоролози, че около 35 милиона жители може да бъдат засегнати, пише БТА.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обяви извънредно положение, отбелязвайки, че това е първата виелица, която удря града от 2016 г. досега.

"Луфтханза", цитирана от Ройтерс, съобщи също, че изпълнява полети до Мексико от Франкфурт и Мюнхен на фона на избухване на насилие в Мексико само часове след убийството на наркобарона Немесио Осегера, по-известен като Ел Менчо, при военна акция.