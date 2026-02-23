Мерц обвини руските сили във варварство и обяви, че Кремъл не печели войната в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц обвини днес управляваната от президента Владимир Путин Русия, че е достигнала "най-дълбокото равнище на варварство", в навечерието на четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна, предаде Франс прес, като цитира негово изявление на събитие, организирано в Берлин в подкрепа на Украйна.

Мерц също така каза, че "Русия не печели тази война". Москва "иска да ни накара да го повярваме, но фактите са съвсем други", изтъкна той.

Украинската съпротива срещу руските атаки е по-ефективна, отколкото често се смята, подчерта германският канцлер, като спомена изненадващи успехи на силите на Киев в последно време, пише БТА.

"През февруари видяхме смайващи териториални печалби на украинските сили за отбрана и руската икономика трещи под теглото на санкциите и военните действия - повече, отколкото понякога можем да заключим от нашите собствени медии тук", заяви Мерц.