Спасителни екипи издирват от три дни турист в планината Велухи, Централна Гърция

912
Планина Снимка: Пиксабей

Трети ден спасителни екипи издирват изчезнал 74-годишен турист в планината Велухи, Централна Гърция, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

В акцията участват три екипа на ЕМАК - специализирани части на гръцката пожарна служба, обучени за издирвателно-спасителни операции, местни планински спасители и доброволци. Районите, в които се предполага, че може да се намира мъжът, се обследват с дронове и обучени за търсене кучета, информира ЕРТ.

Посочва се също, че акцията ще продължи през целия днешен ден, тъй като метеорологичните условия в района са подходящи и има добра видимост, пише БТА.

Мъжът е в неизвестност от събота, когато по време на планински преход се е отделил от 16-членната си група на Природолюбителския клуб на Пирея. Опитите за връзка с мобилния му телефон са останали без резултат, като до този момент не е засечен сигнал от устройството. До момента не е открита никаква следа от изчезналия, съобщава още ЕРТ.

