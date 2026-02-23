Най-малко един мигрант е загинал при преобръщане на лодка в река между Босна и Хърватия

Лодка се е преобърнала в ранните часове тази сутрин в река Уна на границата между Хърватия и Босна и Херцеговина, като до момента е открито тялото на един от пътниците - неидентифициран мъж, съобщи ХИНА, като се позовава на съобщение на хърватската полиция.

Смята се, че на лодката са пътували седем или осем души, вероятно китайски мигранти.

Служители на хърватската полиция са чули викове за помощ от реката около 4:45 ч. местно време и са установили, че във водата се е преобърнала лодка. На мястото са били изпратени спасителни екипи, които до момента са спасили един от пътниците и са открили едно тяло. Издирването на останалите мигранти продължава, съобщава БТА.

Освен това край граничното селище Хърватска Костайница хърватската полиция е задържала босненски гражданин по подозрение, че е организатор на канала за трафик на мигранти.