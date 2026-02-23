ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК: Ако Унгария не спази ангажиментите си по заема за Украйна, това ще бъде нарушение на договорите за ЕС

Европейската комисия Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Ако Унгария не спази ангажимента, поет с решението на Европейския съвет от декември миналата година за осигуряване на заем от 90 милиарда евро за Украйна, това би било нарушение на принципа на ЕС за лоялно сътрудничество (залегнал в договорите за ЕС - бел. кор.), каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговори на въпроси.

Европейският съвет се съгласи за заема за Украйна и единственото условие бе три държави да не участват финансово, уточни говорителят. Това условие бе спазено и затова очакваме всички лидери да спазят обещанието, добави той. Очакваме всички европейски лидери, включително премиерът Виктор Орбан, да изпълнят поетите ангажименти през декември миналата година, обобщи говорителят, цитиран от БТА.

Той добави, че Русия е прекъснала петролопровода "Дружба" за доставка от Русия на петрол за Унгария и Словакия. Украйна влага сили да поправи щетите, решението за сроковете за възстановяване на съоръжението е на украинската страна, посочи говорителят.

