ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Легендата Дик Адвокаат няма да води Кюрасао на све...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22344253 www.24chasa.bg

Макрон призова ЕС за повече напредък при приемането на нови санкции срещу Русия

976
Президентът ан Франция Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон призова днес Европейския съюз да бъде оказан по-голям натиск върху Русия във връзка с войната ѝ срещу Украйна и за решителност при приемането на двадесетия пакет санкции, които бяха блокирани от Унгария, предаде Франс прес.

"Продължаваме да увеличаваме натиска върху Русия. Трябва да напреднем по отношение на двадесетия пакет санкции. Разговорите в тази насока ще се проведат в близките дни", каза френският президент на среща с финландския си колега Александер Стуб, пише БТА.

Президентът ан Франция Еманюел Макрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви