Макрон призова ЕС за повече напредък при приемането на нови санкции срещу Русия

Френският президент Еманюел Макрон призова днес Европейския съюз да бъде оказан по-голям натиск върху Русия във връзка с войната ѝ срещу Украйна и за решителност при приемането на двадесетия пакет санкции, които бяха блокирани от Унгария, предаде Франс прес.

"Продължаваме да увеличаваме натиска върху Русия. Трябва да напреднем по отношение на двадесетия пакет санкции. Разговорите в тази насока ще се проведат в близките дни", каза френският президент на среща с финландския си колега Александер Стуб, пише БТА.