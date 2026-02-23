Над 60 процента от енергията в Турция вече се произвежда от възобновяеми източници

Към края на януари над 60 процента от енергията в Турция се произвежда от възобновяеми източници, а над 30 на сто – от соларни и вятърни електроцентрали, съобщи днес турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от сайта Хаберлер.

Според представените от Байрактар данни към края на януари общият инсталиран енергиен капацитет на Турция е достигнал 123 284 мегаватчаса, от които 77 114 мегаватчаса или 62,5 процента от общия микс са произведени от възобновяеми източници. „През последните 23 години осъществихме тиха революция в областта на възобновяемата енергия. От практически нулев капацитет в слънчевата и вятърната енергия, сега вече надхвърляме 40 000 мегавата", отбеляза още Байрактар, като подчерта, че с това постижение Анкара е изпълнила една трета от целта си да произвежда 120 000 мегавата енергия от соларни и вятърни централи до 2035 г.

От представените данни става ясно още, че към момента слънчевата и вятърната енергия заедно съставляват 33 процента от инсталирания електрически капацитет на Турция, като през януари капацитетът за производство на слънчева енергия е достигнал 25 827 мегавата, а този за производство на вятърна – 14 862 мегавата.

Байрактар също така подчерта, че Турция се стреми да развие капацитета си чрез мащабни проекти и междуправителствени споразумения и припомни, че в рамките на подписано наскоро споразумение със Саудитска Арабия в Турция ще бъдат изградени соларни и вятърни електроцентрали с общ капацитет от 5000 мегавата, пише БТА. „Действайки на принципа на взаимна изгода, в бъдеще можем да подпишем нови двустранни споразумения. Тези проекти допълнително ще укрепят нашия инсталиран капацитет и енергийна сигурност", каза още Байрактар.