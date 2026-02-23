Кой всъщност е бил жестокият лидер на картел Ел Менчо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Страховитият мексикански наркобарон Немесио Осегера Сервантес, по-известен с прякора си Ел Менчо, чиято смърт предизвика масови безредици, е бил лидер на безмилостен картел, обвиняван в организиране на операции за внасяне на фентанил в Съединените щати.

Някогашен полицай, Осегера се превърна в един от най-издирваните бегълци в света, като САЩ предлагаха награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста му, съобщава Си Ен Ен.

Осегера е създател и предводител на картела "Новата генерация на Халиско" (CJNG). Бил е неуловима фигура и считан за най-влиятелния бос на картел в Мексико, след като през миналото десетилетие беше арестуван босът на картела „Синалоа" Хоакин „Ел Чапо" Гусман.

Роден през юли 1966 г. в западния щат Мичоакан, Осегера по-късно се премества в САЩ и от 90-те години на миналия век е дълбоко въвлечен в трафика на наркотици, според Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA). През 1994 г. той е осъден в Калифорния за заговор за разпространение на хероин и излежава три години в американски затвор.

След като се е върнал в Мексико, той е работил като полицай в западната част на щата Халиско, но бързо е подновил престъпната си дейност, изграждайки влиянието си в сенчестия свят на наркотиците и издигайки се до шеф на една от най-мощните и безмилостни престъпни империи в страната.

Издирван от властите в Мексико и САЩ, Ел Менчо се държи дискретно – до такава степен, че съществуват само няколко негови фотографии.

Смъртта му в неделя по време на мексиканска военна операция в Тапалпа, в западния крайбрежен щат Халиско, предизвика масови безредици в различни части на страната.

Осегера има дълга кариера в света на бруталността и насилието, преди да сформира "Новата генерация на Халиско". За известно време той е бил шеф на наемните убийци, или ключов изпълнител, за картела Миленио, преди да поеме надзора над сигурността и оперативното насилие за прочутия картел Синалоа, чийто бивш лидер Гусман излежава доживотна присъда в американски затвор.

Според DEA, "Новата генерация на Халиско" се появява през 2010-те години от остатъците на картела Миленио, който се разпада в резултат на властови вакуум, след като лидерът му Оскар Нава Валенсия е заловен през 2009 г.

Осегера създава групата заедно с Абигаел Гонсалес Валенсия, лидер на Los Cuinis – картел, основан на семейни връзки, действащ в Мичоакан, който служи като финансово и логистично рамо на "Новата генерация на Халиско" и контролира „разнообразната мрежа от операции за пране на пари", според DEA.

Но едва след брака си със сестрата на Абигаел, Росалинда Гонсалес Валенсия, Осегера придобива истинско влияние в новата организация.

„В действителност Ел Менчо достигна лидерството на картела чрез дипломатическа стратегия, основана на брака", заяви анализаторът по въпросите на обществената сигурност Давид Сауседо пред CNN en Español.

„Той наистина беше шефът на наемните убийци на „Начо" Коронел (лидер на картела "Синалоа"), но му липсваше родословието, което притежаваше съпругата му Росалинда", добави Сауседо.

Бързо разрастващият се картел незабавно разшири сферата си на влияние, за да заяви значително присъствие в цяло Мексико и да се превърне в ключов играч в глобалната търговия с наркотици.

Според Държавния департамент на САЩ, той е брутално насилствена организация, отговорна за опити за убийство на мексикански правителствени служители и убийства на конкурентни трафикантски групи и мексикански правоприлагащи служители.

Картелът демонстрира своята огнева мощ през май 2015 г., когато отговори на операция по сигурността с едновременни блокади на пътища в няколко общини и свали военен хеликоптер. Трима военни загинаха в сблъсъците.

През следващата година бандата беше обвинена в наглото отвличане на сина на Гусман от модерен ресторант в Пуерто Ваярта. Той беше освободен седмица по-късно.

Не след дълго DEA добави Ел Менчо в списъка си с най-издирваните лица.

"Новата генерация на Халиско" е силно свързана с производството и трафика на метамфетамин и фентанил, като има връзки с доставчици на химически прекурсори в Китай и контролира няколко морски пристанища за внос на химикали, според американските власти.

Картелът е ключов доставчик на незаконен фентанил за САЩ, печелейки „милиарди долари печалба", както и един от основните доставчици на кокаин, според DEA.

Според Държавния департамент на САЩ групата има контакти в над 40 страни, включително в Северна и Южна Америка, както и в Австралия, Китай и Югоизточна Азия.

Мексико е било под натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп да ограничи по-силно потока на наркотици към САЩ.

През февруари 2025 г. САЩ определи "Новата генерация на Халиско" като терористична организация, а Осегера вече е бил обвиняван многократно в САЩ, включително през 2022 г. за заговор за производство и разпространение на метамфетамин, кокаин и фентанил за внос в САЩ.

Смъртта на „Ел Менчо в неделя предизвика вълнения в цялата страна. Но това не означава, че ще спре многомилиардния наркотрафик на JNGC.

DEA твърди, че бандата е структурирана като франчайз бизнес и според Едуардо Гуереро, директор на мексиканската консултантска група Lantia Intelligence, се състои от около 90 организации.

„Тази фрагментация означава, че е необходима по-сложна и по-усъвършенствана стратегия, за да бъдат отслабени и разбити", заяви Гуереро пред CNN по-рано тази година.

Мексиканската армия и полиция, подкрепени от американското разузнаване и оборудване, са се опитвали да елиминират лидерите на бандата и преди. Но на тяхно място се появяват други, а тонове наркотици продължават да преминават границата със САЩ.