Отрицателна е пробата за наркотици на брата на Дилек Имамоглу, който беше задържан по няколко обвинения

Али Кая - братът на Дилек Имамоглу, която е съпруга на отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, е дал отрицателна проба за употреба на наркотици, съобщи близката до турската опозиция медия „Халк ТВ". Той беше задържан на 4 февруари тази година по обвинения за „притежание на наркотици или стимуланти за лична употреба", „улесняване на употребата на наркотици", „склоняване към проституция, сводничество и осигуряване на място за това".

Али Кая е бил подложен на тест на кръв и урина, при който в организма му не е открито наличие на наркотици и други лекарства.

Арестът му заедно с този на още 19 души беше част от операция, която Истанбулската главна прокуратура провежда от няколко месеца срещу употребата и разпространението на наркотици, засегнала и редица известни лица. Два дена след задържането съдът взе решение да го остави в ареста.

По време на заседанието по исканата мярка за неотклонение Али Кая отхвърли обвиненията срещу него и заяви, че е поискал да бъде направен и анализ на проби от косата и ноктите му, но съдебните медици са обяснили, че това не е необходимо.

Съпругата на отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу на свой ред определи задържането на брат ѝ като част от очерняща кампания с политически цели, която е водена на гърба и на семейството ѝ, пише БТА.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу бе отстранен от длъжност миналата година, след като бе арестуван по обвинения в корупция в Истанбулската голяма община. На 9 март той ще бъде изправен за първи път пред съда по това обвинение.