Зеленски: Украйна ще помага за освобождаването на беларуски политически затворници

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна е готова да продължи да помага за освобождаването на беларуски политически затворници, след като вече прие на своя територия хора, пуснати на свобода като част от размяна с посредничеството на САЩ, предаде Ройтерс и БТА.

"Ние сме готови да продължим с това и винаги ще окажем на беларуските затворници съдействие, което е по силите ни. Но да освободиш хора от затвора е много трудно", написа Зеленски в публикация в социални мрежи, използвайки цитат от свое интервю за независимата беларуска медия "Зеркало".

