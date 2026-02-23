ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка измамила австриец като му обещала да се о...

Украински министър: Не може Унгария и Словакия да държат целия ЕС за заложник

Украинският външен министър Андрий Сибига

Ултиматумите на Унгария и Словакия трябва да се насочат единствено към Кремъл, каза днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

Изявлението му е в контекста на намерението на Будапеща да блокира санкции на ЕС срещу Москва и заем от 90 милиарда евро за Киев заради спрения приток на гориво по петролопровода "Дружба" - според унгарската страна "по вина на Украйна".

"Не може тези две държави да държат целия Европейски съюз за заложник. Призоваваме ги да се ангажират с конструктивно сътрудничество и отговорно поведение", написа Сибига в социалната платформа "Екс".

Украинският външен министър Андрий Сибига

