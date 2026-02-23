ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адвокати в цяла Сърбия стачкуват три дни заради сп...

Вучич обсъди с шефа на "Росатом" участие на сръбски компании в ядрени проекти в трети страни

Александър Вучич

Сръбският президент Александър Вучич е обсъдил с генералния директор на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов конкретни възможности за разширяване на сътрудничеството в областта на ядрената енергия, включително приложението ѝ във фармацията, здравеопазването и енергетиката.

"В интересна дискусия разгледахме възможностите за използване на ядрената енергия в областта на фармацията, здравеопазването и производството на енергия. Разгледахме и възможността сръбски компании да участват и да ги обучим за използване на ядрена енергия на територията на трети страни", написа Вучич в профила си в Инстаграм, съобщи БТА.

Срещата е част от по-широката програма на Лихачов в Сърбия, отбелязва сръбската национална телевизия РТС. По-рано той проведе разговори с министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович, а в събота сръбският патриарх Порфирий му връчи ордена "Свети княз Лазар".

 

Александър Вучич

