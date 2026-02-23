Над 30 см сняг и бурни ветрове парализираха Ню Йорк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Милиони души в Ню Йорк и голяма част от североизточните щати в САЩ останаха блокирани по домовете си заради забрани за движение по пътищата и предупреждения за виелици на фона на обилни снеговалежи и силни ветрове, които създадоха условия на намалена видимост в гъстонаселения регион, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Снежната покривка се е увеличавала с от 5 до 7,5 сантиметра на час рано днес в района от Ню Йорк до Масачузетс. На места тя надвишава 30 сантиметра.

Скоростта на поривите на вятъра надхвърля 48 км/ч и видимостта е намалена.

Метеорологичната служба на САЩ заяви, че заради сложната метеорологична обстановка е "почти невъзможно" да се пътува.

Предупреждения за виелици бяха издадени за район от Мериленд до Мейн. По мобилните телефони в щата Ню Йорк вчера вечерта са били изпратени известия, обявяващи забрана за несъществени пътувания по всички улици до днес на обяд заради "опасни условия на виелици". Подобни забрани бяха наложени и в щатите Роуд Айлънд и Ню Джърси.

Анулирани бяха повече от 5000 полета от и за Съединените щати, включително на германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa), по данни от днес на сайта за следене на полети FlightAware. Най-много полети бяха отменени и отложени на летища в градовете Ню Йорк и Бостън.

Градският транспорт на някои места беше спрян. Дори и американската компания за доставка на храна по домовете “ДорДаш“ (DoorDash) спря услугите си в Ню Йорк за през нощта.

Извънредно положение беше обявено в Ню Йорк, Филаделфия и други градове, както и в няколко щата от Делауеър до Масачузетс, като властите активираха мерки за готовност.

"Комбинацията от обилни снеговалежи и силни ветрове ще продължава да създава условия за виелици по североизточното крайбрежие", заяви днес метеорологичната служба. Тя предупреди, че "силно намалената видимост ще направи условията за пътуване изключително коварни в тези райони".

Метеорологът Франк Перейра заяви, че бурята може да се превърне в така наречения бомбен циклон – буря, при която налягането пада с поне 24 милибара за 24 часа.

Прогнозите са снеговалежите да намалеят до днес следобед.

Занятията в държавните учебни заведения в градовете Ню Йорк и Бостън бяха отменени за днешния ден, а във Филаделфия часовете се провеждаха онлайн. Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани нарече това "първия старомоден снежен ден от 2019 година".

"И до децата в Ню Йорк – имате много сериозна мисия, ако я приемете: останете на топло", добави той.

Същевременно социални работници се заеха със задачата да убедят бездомни жители на Ню Йорк да напуснат улиците и да се настанят в подслони и топли центрове.

Някои забележителности и културни институции обявиха, че няма да работят днес – от Музея за модерно изкуство в Ню Йорк до Националното гробище “Арлингтън“ във Вашингтон.

Метеорологичната служба заяви, че силните пориви на вятъра могат да създадат условия на намалена видимост и предупредиха за “потенциално историческа/опустошителна буря“ югоизточно от коридора Бостън-Провидънс.

“Такива ветрове, придружени от тежък мокър сняг, са предпоставка за счупени дървета и удължени спирания на електроснабдяването“, заяви Брайс Уилиъмс – метеоролог от метеорологичната служба в Бостън. “Това, за което се притесняваме най-много, е комбинацията от огромните количества сняг с този вятър“, добави той.

В допълнение към усилената работа със снегопочистващи машини, властите в Ню Йорк са наели хора, които да почистват снега с лопати, като някои започнаха работа още в неделя, за да изпреварят първата вълна на снеговалеж, съобщи Мамдани.

Джон Берлигени отменил плановете си за семейно пътуване до Пуерто Рико. Вместо това, той подготвил компанията си за снегопочистване за трудната задача, а именно почистването на сняг от милиони квадратни метри асфалт около търговски центрове и индустриални паркове в Лонг Айлънд.

Служителите му са прекарали последните няколко дни в това да зареждат батериите на 40-те челни товарача, които компанията има, както и да сменят чистачките на предните стъкло на снегорините.

"Очаквам поне една седмица работата да е непрекъсната", каза Берлигени. "Ще работим между 24 и 36 часа без почивка, ще спим няколко часа и после от начало", добави той.