Украйна: Следващият кръг от преговори за мир може да е в края на тази седмица

Володимир Зеленски КАДЪР: Ютуб/POLITICO

Следващият кръг от преговорите за край на войната в Украйна може да се състои в края на тази седмица, заяви днес началникът на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирило Буданов, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

"Мисля, че в края на седмицата, на тази седмица", каза той пред укрински журналисти в отговор на въпрос на информационния портал "Новини.Лайв" (Novyny.Live) за това кога се очаква нов кръг от тристранни преговори Украйна-Русия-САЩ.

Буданов заяви още, че тази седмица може да се осъществи нова  размяна на военнопленници между Русия и Украйна. Числеността на разменените военнослужещи в плен може да е по-голяма от последния път, когато двете страни размениха по 157 души, добави той, като в същото време отказа да назове точен брой.

