ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адвокати в цяла Сърбия стачкуват три дни заради сп...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22345296 www.24chasa.bg

Надежда Нейнски: ЕС е твърдо решен да се противопостави на дезинформационната вълна

4592

ЕС е твърдо решен да се противопостави на тази дезинформационна вълна, което не е лесно във времето на социалните мрежи. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски от Брюксел.

По думите ѝ заседанието е интензивно и динамично. Сериозно е дискутирана темата за хибридните атаки и дезинформация. Тема, по която България има много какво да каже, отбеляза тя.

„За нас темата за хибридните атаки е изключително важна, особено в контекста на приближаващите парламентарни избори. Защото опитите за поднасянето на фалшиви новини е нещо, което разколебава процеса на разширяването. Прави се опит за отслабване помощта за Украйна, най-важното – дезинформацията цели всяване на страх сред хората. Смисълът на дезинформацията е хората да бъдат уплашени. Когато има страх, тогава натискът за взимане на разумни решения е голям", коментира Нейнски.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски с коментар от Брюксел

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски с коментар от Брюксел

Posted by "По света и у нас" - новините на БНТ on Monday 23 February 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви