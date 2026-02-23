ЕС санкционира 8 магистрати от Русия заради политически мотивирани присъди и лоши условия в затворите

Европейският съюз наложи санкции на осем лица по подозрения за сериозни нарушения на правата на човека и подкопаването на върховенството на закона в Русия, обяви днес Съветът на ЕС.

Лицата, срещу които бяха обявени санкциите, са част от съдебната власт на Русия и са отговорни за произнасянето на присъди срещу видни руски активисти по обвинения, определяни като политически мотивирани. Санкционирани са и началници на наказателни колонии, в които затворниците са били държани в нечовешки и унизителни условия.

Сред санкционираните са Алексей Василевич Вализер, началник на наказателна колония, и Антон Владимирович Ричар, началник на център за задържане, съобщи БТА.

Лицата, които са обект на тези санкции, имат забрана да пътуват или да преминават транзитно през ЕС, техните активи на територията на Съюза са замразени, а на гражданите и компаниите на ЕС се забранява да им предоставят средства, посочва още изявлението на Съвета на ЕС.