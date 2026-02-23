Украйна се нуждае от 588 млрд. долара за възстановяване на щетите от руската инвазия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна се нуждае от 588 милиарда долара за възстановяване на щетите, причинени от четиригодишната руска инвазия — сума, която е почти три пъти по-голяма от годишния икономически обем на страната.

Това се посочва в доклад на Световната банка и други институции, цитиран от АФП.

Оценката е с 12% по-висока от посочената миналата година на фона на зима, белязана от опустошителни руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, които оставиха милиони хора без отопление и електричество.

Четири години война опустошиха украинската икономика, превърнаха цели градове в руини и принудиха милиони хора да напуснат домовете си.

Западните съюзници на Киев са обещали стотици милиарди долари помощ за Украйна след началото на руската инвазия през февруари 2022 г., но по-голямата част от средствата се използват за военните усилия и за поддържане на икономиката.

„Нуждите от възстановяване и реконструкция продължават да нарастват и към момента се оценяват на 587,7 милиарда щатски долара в рамките на 10-годишен период — сума, равняваща се на почти три пъти БВП на Украйна за 2025 г.", се посочва в съвместния доклад на Световната банка, украинското правителство, Организацията на обединените нации и Европейската комисия.

Сумата е изчислена въз основа на оценка на щетите, нанесени до 31 декември 2025 г.

Оттогава Русия предприе нови разрушителни атаки срещу украинската енергийна мрежа, включително вълни от ракетни и дронови удари, които напълно унищожиха някои електроцентрали.

Повече от един на всеки седем домове в Украйна е бил повреден или разрушен в резултат на войната, се посочва в доклада.

Най-високи са разходите за възстановяване в транспортния сектор — около 96 милиарда долара, следвани от енергийния и жилищния сектор — по приблизително 90 милиарда долара всеки.

Разчистването на отломки и „управлението на риска от взривни устройства" — по същество дейности по разминиране — ще изискват 28 милиарда долара, пише БГНЕС.

Най-големи инвестиции ще бъдат необходими за фронтовите области Донецк и Харков, докато за възстановяването на столицата Киев ще са нужни над 15 милиарда долара, показва докладът.

От началото на руската инвазия западните съюзници на Украйна са предоставили повече от 400 милиарда долара под формата на финансова, военна и хуманитарна помощ, сочат данни на базирания в Германия Институт за световна икономика в Кил.

Планираният заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро (106 милиарда долара) ще бъде насочен основно към покриване на военните разходи на Украйна, а останалата част — към обща бюджетна подкрепа, съобщи Брюксел през януари.