Адвокати в цяла Сърбия стачкуват три дни заради спорни реформи в съдебната система

Адвокати в цяла Сърбия ще стачкуват три дни – от днес до сряда, 25 февруари, обяви Сръбската адвокатска колегия, цитирана от местния портал "Време". От колегията заявиха, че стачката е в знак на протест срещу новоприетите съдебни закони, на които Европейският съюз се противопоставя поради опасения относно потенциала им за подкопаване на независимостта на съдебната власт, уточнява порталът, съобщава БТА.

Сръбският парламент прие тези изменения в края на януари без обществен дебат или консултации със съдии или международни организации, припомня Франс прес. Сръбският президент ги обнародва на 30 януари, а от управляващата партия заявиха, че измененията са предназначени да направят съдебната система "по-добра и по-ефективна". Критиците на реформите твърдят, че те подкопават независимостта на съдиите и отслабват гаранциите, защитаващи прокурорите.

Управителният съвет на Адвокатската колегия преди това заплаши с тридневна стачка, ако премиерът, министърът на правосъдието и председателят на парламента не отменят приетите изменения в сборника със съдебни закони. Тъй като не е последвала реакция, е обявена стачка на цялата територия на цяла Сърбия, обясняват от колегията.

По време на тридневното спиране на работа адвокатите няма да упражняват дейността си в съдилища, прокуратури, държавни органи или в производства пред публични съдебни изпълнители и нотариуси, освен в неотложни и законово предписани случаи – като например дела, в които подсъдимият е под стража, производства, отнасящи се до непълнолетни, домашно насилие или действия, свързани със срокове, чието неспазване би причинило вреда на страните, отбелязва "Време".

Адвокатската колегия е оценила, че приетите изменения в съдебните разпоредби заплашват върховенството на закона и основните права на гражданите, както и че са приети без адекватен обществен дебат и участие на представители на юридическата професия.

От колегията заявиха, че спирането на работата е протестна мярка, целяща да подчертае важността на защитата на правния ред.

Адвокатската колегия на Войводина е спирала работа няколко пъти преди това поради приети изменения в съдебните закони, припомня "Време".